Rıdvan Dilmen'den, Başarılı Teknik Direktörün Görevden Alınacağı İddiası

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı, futbol yorumcusu olan Rıdvan Dilmen NTV’ de katılmışolduğu programda çok çarpıcı iddialarda bulundu. Yaptığı başarılı yorumlar ile dikkatleri üzerine toplayan Dilmen Alanyaspor ile ilgili yankı uyandıracak açıklamalarda bulundu.

Başarılı yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen programı Yüzde Yüz Futbol'da şaşırtan iddialarda bulundu. Alanyaspor teknik direktörü ile ilgili yaptığı açıklamalar ile programa adeta damgasını vurdu.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan'ın görevine son verileceğini ilişkin söylemler olduğunu ifade etti. Programda konu ile ilgili açıklama yapan Dilmen, '' Tartışmalı, duyduklarımız doğruysa Çağdaş Hoca içinde değişiklik falan diyorlar umarım doğru değildir çocuğun da hevesi kaçmasın iyi iz bırakmıştır’’ ifadelerine de yer verdi.

Alanyaspor Aytemiz teknik direktörü Çağdaş Atan görevine son verileceğine dair konuşmaların olduğunu söyleyen başarılı Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Dilmen, ‘’Alanyaspor sabırlı pas yapan bir takım hocası tartışılıyor şu anda. Tartışmalı, duyduklarımız doğruysa Çağdaş Hoca içinde değişiklik falan diyorlar umarım doğru değildir çocuğun da hevesi kaçmasın iyi iz bırakmıştır’’, açıklamasında bulundu.

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü olan 40 yaşındaki Çağdaş Atan, bu sezonda Aytemiz Alanya Spor'un başında 26 maça teknik direktörlük yaparken bu maçların 12’si rakip takıma mağlubiyet yaşatırken, 6 maç beraberlikle sonuçlanmış 8 maçta mağlubiyet yaşamış. Maç başı 1.70 puan ortalamasını yakalayan Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiriyor denilebilir. Bugün, 27 Şubat Alanyaspor-Karagümrük karşılaşmasında başarılı kaleci Jose Marafona ve forvet oyuncusu Khouma Babacar olurken bu maçın galibi Karagümrük oldu. Alanyaspor- Karagümrük karşısında 2-0 mağlubiyet yaşadı. Süper Lig'de şu anda 42 puan ile 6. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan’ın teknik direktörlüğüne son verileceğine dair net bir açıklama bulunmamaktadır.