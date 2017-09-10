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Rıdvan Dilmen Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lİg'de 4.haftanın kapanış maçında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.Rıdvan Dilmen'in açıklamaları

10 Eylül 2017 Pazar 23:50
Rıdvan Dilmen Antalyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları

"Bence Galatasaray durdu değil bence altın buldu. Bu oyuna iyi bence... Sıcak ve nem etkiliydi ancak Antalya takımı oyunun tamamına yakınında daha pozitif oynamaya çalıştı. Kötü oynarken öne geçti. Galatasaray 10 korner 1 gol oldu. Bir sürü istatistik koyabiliriz ortaya. 3 korner bir penaltı değil. 10 korner bir gol oldu. Muslera çok iyi çıkardı ama kornere çok iyi kullandılar ve Galatasaray yerleşemeden golü buldular. Galatasaray 97 dakika boyunca korner atamadı. Aslında maçın özeti burada yatıyor. Fizik olarak bundan etkilenebilirsiniz. Ancak teknik direktörler ile ilgili eleştiriler yaparken doneler ortaya koymanız gerekiyor. Bu maçın 1-0 bitmeyeceğini söylemiştim. Gomis'e destek için sol kanada oyuncu alınması gerekiyordu olmadı. N'Diaye çıktı ve Selçuk İnan girdi, sakatlanan Serdar Aziz yerine de Denayer girdi. Eto'o attığı golde Maicon'un arkasındaydı. Tecrübe böyle bir şey...Rodrigues ve Gomis'e yardımcı olacak değişiklikler yapılmadı. Galatasaray kendi sahasında golü yemek için bekledi, bekledi, bekledi ve golü yedi. Eto gibi bir yıldız ortaya çıktı. Bence Galatasaray için 1 puan iyiydi. Galatasaray maçını izleyen taraftarlar sadece Selçuk'un frikiklerinde heyecanlanmışlardır. En az 7-8 tane Denayer ve Maicon'un uzaklaştırdığı toplar var. Galatasaray'ın bu kadar kötü oyuna aldığı bir puan gerçekten iyi. Kaleye gidemedi, kendi sahasında bekledi. Linnes'e kırmızı verilmesi gereken pozisyonda sarı kart gördü. Oyunda düşüşler olabilir ama teknik direktör değişiklikleri çok önemli maçlarda gerçekten...

"Galatasaray'ın ikinci deplasmanı, içeride oynadığı maçlarda kafaya koymuşlar ben bu sene şampiyon olacağım diye. Çabuk çıkışlarla pozisyon bulmaya çalışan ve gol için hayatını verecek olan Gomis ile Rodrigues'in ön direğe pasında golü buldular. Linnes çok çıkmıyor. Rodrigues tarafında savunmaya pasları vardı. Muslera'nın çıkardığı ve karambolden toplarla gol arıyor Antalyaspor... Rakip yarı alana yıkamadılar. Antalyaspor fena takım değil ve 1-0 sonrasında daha atak oynayama başladı. Antalyaspor'da iyi futbolcuların hastalıkları ve sakatlıkları var. Geçen sezonu iyi bitirdiler. Savunmada 4 tane stoperleri var hemen hemen... Daha atlet bir oyuncu alırlarsa 2-0'a getirebilirler. Antalyaspor karambol golüyle sokuru azaltabilir.Tudor sol çizgiye de atlet bir oyuncu sokarsa bu kez rakibi iki taraflı tehdit etmiş olursunuz."

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