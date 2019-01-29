Recep Niyaz: "Denizlispor'u özlediği günlere kavuşturacağız"

Deniz ÇETİN / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Adana Demirspor'u evinde 5-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Denizlispor'un yıldızı Recep Niyaz iddialı açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor karşısında 2 gol atıp yıldızlaşan Recep, tek hayalinin yeşil-siyahlı takımda şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi. Altyapısından yetiştiği Denizlispor'da parlayan ve ardından 2010 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, "2015 senesinde yuvama döndüm. Geçmiş yıllarda Denizlispor'un kümede kalması için mücadele ettim. Şimdi takımımızı Süper Lig'e taşımak için çabalıyoruz. Tüm camia ve bizler başarıya inandık. Denizlispor'u özlediği günlere kavuşturacağız" dedi.

"KARAKTERLİ BİR TAKIMIZ"

Karakterli ve özverili bir ekip olduklarını anlatan Recep Niyaz, "Biz bu ligin gerektirdiği her şeyi yapmaya çalışan bir takımız. Kazanmaya devam ediyoruz. İkinci yarıda alınacak her puan bizim için çok önemli. Biz ikinci yarıda en çok puanı toplayarak hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Umarım o şampiyonluk kutlamalarını memleketimde yapmak bana nasip olur" diye konuştu.

Taraftara da mesaj gönderen Recep, "Uzun bir zaman sonra stadımızın artık dolu olması bizi camia olarak kenetlendiriyor. Taraftarlarımız bize olan inancını kaybetmesin. Maç maç önümüze bakıyoruz. Ben yolun sonunun aydınlık olacağına inanıyorum" cümlelerini kurdu.

"KÜME DÜŞTÜĞÜMÜZDE TOP TOPLAYICISIYDIM"

Denizlispor'un küme düştüğü 2009-2010 sezonunda Denizli Atatürk Stadı'nda top toplayıcılık yaptığını anlatan Recep Niyaz, "Denizlispor'un küme düştüğü sezonu çok iyi hatırlıyorum. Altyapıdaydım ve top toplayıcılık yapıyordum. Denizlispor'u severek büyüyen biri olarak bu sezonki başarımız beni gururlandırıyor. Küçükken top toplayıcılık yaptığımız, ağabeylerimize destek verdiğimiz statta bu kez biz varız ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hem saha içi hem de saha dışında takıma elimden gelen desteği vermeye çalışıyorum. Herkes takımın başarısı için çaba sarf ediyor. Bu birlik ve beraberlik bizi başarıya taşıyor. Burada en büyük gurur duyacak kişilerden birisi de benim. İnşallah bu gururun daha büyüğünü sezon sonu yaşamak istiyorum" açıklamalarını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Recep Niyaz'ın açıklamaları

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