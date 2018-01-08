Real Madrid'in yıldız ismi Galatasaray yolunda

Galatasaray'da sol bek transfer için hareketli saatler yaşanıyor.Evra ve Asamoah transferlerini bir türlü bitiremeyen Galatasaray'da gözler Real Madrid'in yıldız ismi Hernandez'e çevrildi.Daha önce G.Saray'ın kiralama teklifine olumlu bakmayınca gündemden düşen 20 yaşındaki yıldız, kararını değiştirerek Cimbom'a gelebileceği mesajını gönderdi..

Sarı-kırmızılı kulüp, yaşı nedeniyle tereddütlü olduğu Evra'yı ve Kwadwo Asamoah'ı beklemeye alarak yönünü Hernandez'e çevirdi..

Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek Real Madridli yöneticilerle görüşeceği iddia edildi.