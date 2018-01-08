Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
117514
ALTIN
158.873
DOLAR
3.7533
STERLİN
5.0758
EURO
4.5039
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu !
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu !
Real Madrid'in yıldız ismi Galatasaray yolunda
Real Madrid'in yıldız ismi Galatasaray...
İtalyan devi İnter Maicon'u istiyor !
İtalyan devi İnter Maicon'u istiyor...
Amedsporlu Deniz Naki'ye Almanya'da silahlı saldırı !
Amedsporlu Deniz Naki'ye Almanya'da silahlı...
İstanbul Barosu'na Sordular: Siz PKK sevici misiniz?
İstanbul Barosu'na Sordular: Siz PKK...

Real Madrid'in yıldız ismi Galatasaray yolunda

Galatasaray'ın ik teklifine olumsuz yanıt veren Hernandez kararını değiştererek Galatasaray'a olumlu cevap verdiği ve Fatih Terim ile çalışmak istediği öğrenildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:24
Real Madrid'in yıldız ismi Galatasaray yolunda

Galatasaray'da sol bek transfer için hareketli saatler yaşanıyor.Evra ve Asamoah transferlerini bir türlü bitiremeyen Galatasaray'da gözler Real Madrid'in yıldız ismi Hernandez'e çevrildi.Daha önce G.Saray'ın kiralama teklifine olumlu bakmayınca gündemden düşen 20 yaşındaki yıldız, kararını değiştirerek Cimbom'a gelebileceği mesajını gönderdi..

Sarı-kırmızılı kulüp, yaşı nedeniyle tereddütlü olduğu Evra'yı ve Kwadwo Asamoah'ı beklemeye alarak yönünü Hernandez'e çevirdi..

Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek Real Madridli yöneticilerle görüşeceği iddia edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu !
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu !
İtalyan devi İnter Maicon'u istiyor !
İtalyan devi İnter Maicon'u istiyor !
Amedsporlu Deniz Naki'ye Almanya'da silahlı saldırı !
Amedsporlu Deniz Naki'ye Almanya'da silahlı saldırı !
Elmander futbola veda etti , Galatasaray'a geliyor !
Elmander futbola veda etti , Galatasaray'a geliyor !
Galatasaray'da süpriz ayrılık !
Galatasaray'da süpriz ayrılık !
Patrice Evra bugün İstanbul'a geliyor !
Patrice Evra bugün İstanbul'a geliyor !
Dursun Özbek'in seçim hediyesi ; Bernard !
Dursun Özbek'in seçim hediyesi ; Bernard !
Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti !
Fenerbahçe'de Van Persie dönemi bitti !
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Arda Turan açıklaması !
Şenol Güneş'ten çok konuşulacak Arda Turan açıklaması !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim