Quaresma'nın 2'nci dalya heyecanı

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,()

Ricardo Quaresma, Fenerbahçe karşısında forma giymesi halinde siyah-beyazlı formayı ligde 200'üncü kez terletecek.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu, 2'nci kez dalya heyecanı yaşıyor.

Daha önce Beşiktaş formasıyla 2 dönemde toplam 199 kez lig maçına çıkan Quaresma, Fenerbahçe derbisinde 200'üncü kez sahada yer alacak.

Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'in de güvendiği isimlerin başında geliyor. Bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 4 gol atıp, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.