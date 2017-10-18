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Quaresma'dan flaş Galatasaray ve Fenebahçe sözleri !

Beşiktaş'ın Portekiz'li yıldızı Ricardo Quaresma ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.Quresma,Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 8 golünün asistini yaptı.

18 Ekim 2017 Çarşamba 10:22
Quaresma'dan flaş Galatasaray ve Fenebahçe sözleri !

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında büyük pay sahibi olan Ricardo Quaresma maç sonunda yaptığı açıklamada "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Quaresma , Beşiktaş'ın Süper Lig'de ise üst üste 3 hafta puan kaybesiyle ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşmesiyle ilgili soruya ise "Biz neredeyse 3 günde bir maça çıkıyoruz , onlar ise haftada bir .." dedi. Ligdeki konumlarını da düzelteceklerini söyleyen Quaresma , "Geri dönüş yapacağız, ligdeki bu durumu tersine çevireceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 18.10.2017 10:31
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