Quaresma'dan flaş Galatasaray ve Fenebahçe sözleri !

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında büyük pay sahibi olan Ricardo Quaresma maç sonunda yaptığı açıklamada "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Quaresma , Beşiktaş'ın Süper Lig'de ise üst üste 3 hafta puan kaybesiyle ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşmesiyle ilgili soruya ise "Biz neredeyse 3 günde bir maça çıkıyoruz , onlar ise haftada bir .." dedi. Ligdeki konumlarını da düzelteceklerini söyleyen Quaresma , "Geri dönüş yapacağız, ligdeki bu durumu tersine çevireceğiz” ifadelerini kullandı.