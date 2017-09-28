PSG Bayern Münih'i evinde dağıttı ! Kavgalı olan Neymar ile Cavani kucaklaştı

Dün akşamın en skoru en çok merak edilen maçında Paris Saint-Germain evinde Alman devi Bayern Münih'i konuk etti.PSG yeni transferleri Neymar ve Kylian Mbappé ile taraftarları önünde müthiş bir galibiyete imza attı.PSG , Dani Alves , Cavani ve Neymar'ın golleriyle Bayern Münihi 3-0 gibi rahat bir skorla geçerek grupta liderliğini sürdürdü.

Tüm dünyanın merakla izlediği maçta gözler Neymar ile Cavani üzerindeydi.Geçtiğimiz günlerde ikili arasında penaltı ve serbest vuruş krizi yaşanmış ve iki takım arkadaşının arası açılmıştı.Dün akşam atılan gollerden sonra yıldız futbolcuların birbirlerine sarılması aradaki buzların tamamen eridiğini gösterdi.Maçın ardından da PSG taraftarları ikiliyi tribünlere çağırdı.

Neymar'dan Cavani Açıklaması

Maç sonu açıklamarda bulunan Neymar , "Hakkımızda çok şey yazılıp çizildi ama bir çoğu gerçeği yansıtmıyor.Bu konu fazlasıyla uzadı , artık bir son bulmalı." dedi.