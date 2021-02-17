PSG Barcelona Maç Sonucu ve Özeti

BARCELONA 1-4 PSG / İKİNCİ YARI

27. dakikada de Jong'un yerde kalmasıyla kazandığı penaltıyı Lionel Messi gole çevirerek Barcelona’yı öne geçirdi. PSG, 32.dakikada Mbappe ile maçı berabere duruma getirdi. İlk yarı bu şekilde sona erdi.

İkinci golünü 65.dakikada atan Mbappe, Barcelona savunmasının hatasını iyi değerlendirdi ve attığı golle PSG’yi öne geçirmiş oldu. 70.dakikada serbest vuruş kullanıldı ve PSG’den Kean’in attığı gol ile aradaki fark daha da açıldı ve maçın skoru 3-1 oldu. Maçın son golünü ise yine Mnappe ceza alanı içinde ayak içi plaseyle attı ve karşılaşmanın kazananı 4-1 ile PSG oldu.

Genç yıldız Mbappe’nin adeta şov yaptığı maçta, Barcelona Messi’nin attığı gol ile 1-0 öne geçse de hezimete uğradı. Dembele’nin büyük hayal kırıklığı yarattığı maçta Messi ve Griezmann’ın bireysel çabaları takımını kurtaramadı. Rövanş maçı ise 10 Mart’ta Parc des Princes’te oynanacak.

2017 senesinde PSG benzer bir skor ile Barcelona’yı 4-0 yenmişti fakat Messi ve takım arkadaşları rövanş maçında 6-1’lik galibiyetle turu getirmeyi başarmışlardı. Taraftarlar “Acaba Messi yine bunu başarabilir mi? Yoksa şampiyonlar ligi kupası özlemi devam mı edecek?” sorusunu sormaktan kendini alıkoyamadı.

Coutinho, Braitwaite, Ansu Fati, Pique, Sergi Roberto ve Ronald Araujo sakatlıkları nedeniyle Barcelona'da forma giyemedi. PSG'de ise Angel Di Maria, Neymar ve Juan Bernat kadroda yer alamadı.

Camp Nou stadında oynan maç saat 23.00’da başladı. beIN Sports 1 kanalında naklen yayınlanan maç taraftarlar tarafından keyifle seyrediliyor. Maçın hakemliğini ise Björn Kupers yaptı.

BARCELONA PSG HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

BeIN Sports 1 kanalından yayınlanan karşılaşma saat 23.00’da başladı.

İLK 11'LER

Barcelona’nın ilk 11’inde Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Dembele, Messi, Griezmann yer alıyor. Teknik direktör ise Ronald Koeman.

PSG’nin ilk 11’inde ise Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Verratti, Mbappe, Icardi bulunuyor. Teknik direktörü de Mauricio Pochettino.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 01:29