Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104553
ALTIN
163.855
DOLAR
3.9484
STERLİN
5.2660
EURO
4.6860
Son dakika...Polis helikopteri düştü !
Son dakika...Polis helikopteri düştü !
Primler yattı , Robin van Persie idmana çıktı !
Primler yattı , Robin van...
Dünyaca ünlü futbolcu Robinho'ya 9 yıl hapis cezası !
Ünlü futbolcu Robinho'ya 9 yıl...
Şırnak'ta askeri araca saldırı !
Şırnak'ta askeri araca saldırı !
Barcelona'da Messi devri sona eriyor !
Barcelona'da Messi devri sona eriyor...

Primler yattı , Robin van Persie idmana çıktı !

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Manchester United'tan transfer ettiği fakat geldiği günden beri bir türlü isteneni veremeyen ve sürekli sakatlanan Robin van Persie , galibiyet primlerinin yatmasının ardından idmanlara çıktı ...

24 Kasım 2017 Cuma 10:37
Primler yattı , Robin van Persie idmana çıktı !

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım , Osmanlıspor maçı sonrası yaşanan krizin ardından "Her galibiyete prim" sözü vermişti.Sivasspor maçındaki galibiyet sonrası sözünü tutarak galibiyet primlerini yatıran Başkan Aziz Yıldırım , müzmin sakat   Robin van Persie'yi de iyileştirdi ...

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Manchester United'tan transfer ettiği fakat geldiği günden beri bir türlü isteneni veremeyen ve sürekli sakatlanan  Robin van Persie bugün uzun bir aradan sonra takımla birlikte idmanlara çıktı.

 31 Ağustos tarihinden  bu yana sakat olan Hollandalı futbolcu Robin van Persie primlerin yattığı gün idmana çıkarak şov yaptı ...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balkan Gençler Şampiyonası'nda 'MİLLİ REZİLLİK' !
Balkan Gençler Şampiyonası'nda 'MİLLİ REZİLLİK' !
Dünyaca ünlü futbolcu Robinho'ya 9 yıl hapis cezası !
Dünyaca ünlü futbolcu Robinho'ya 9 yıl hapis cezası !
Temsilcimiz M.Başakşehir Avrupa şansını sürdürdü ! 1-2
Temsilcimiz M.Başakşehir Avrupa şansını sürdürdü ! 1-2
Bomba patladı ...Mesut Özil transferi resmen açıklandı !
Bomba patladı ...Mesut Özil transferi resmen açıklandı !
Barcelona'da Messi devri sona eriyor !
Barcelona'da Messi devri sona eriyor !
Portekiz'de Aboubakar'a büyük tepki ! Ponpon kız ...
Portekiz'de Aboubakar'a büyük tepki ! Ponpon kız ...
Aboubakar , Beşiktaş taraftarını kırmadı ! Maç sonu 3'lüsü
Aboubakar , Beşiktaş taraftarını kırmadı ! Maç sonu 3'lüsü
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir !
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir !
Şenol Güneş'in Porto maçı sonrası açıklamaları
Şenol Güneş'in Porto maçı sonrası açıklamaları
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim