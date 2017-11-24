Primler yattı , Robin van Persie idmana çıktı !

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım , Osmanlıspor maçı sonrası yaşanan krizin ardından "Her galibiyete prim" sözü vermişti.Sivasspor maçındaki galibiyet sonrası sözünü tutarak galibiyet primlerini yatıran Başkan Aziz Yıldırım , müzmin sakat Robin van Persie'yi de iyileştirdi ...

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Manchester United'tan transfer ettiği fakat geldiği günden beri bir türlü isteneni veremeyen ve sürekli sakatlanan Robin van Persie bugün uzun bir aradan sonra takımla birlikte idmanlara çıktı.

31 Ağustos tarihinden bu yana sakat olan Hollandalı futbolcu Robin van Persie primlerin yattığı gün idmana çıkarak şov yaptı ...