Premier Lig’de İlkay Gündoğan Fırtınası! Manchester City Tottenham Maçının Yıldızı Oldu!

Premier Lig’de dün Manchester City ve Tottenham takımları karşı karşıya geldi. Dev karşılaşmada gülen taraf Manchester City oldu. Tottenham’ı 3-0 yenen Manchester City liderliğini sürdürdü ve en yakın rakibi Leicester City ile arasındaki puan farkını maç eksiğine rağmen korumayı başardı. Manchester City’nin kazandığı maçta sahneden yine İlkay Gündoğan vardı. Liverpool ile oynanan maçta olduğu gibi Tottenham’a da 2 gol atarak yıldızlaşan İlkay Gündoğan, İngiltere’nin en çok konuştuğu oyuncuların başında geliyor. Manchester City’nin diğer golünü ise penaltıdan Rodri kaydetti. Penaltıyı kazandıran futbolcu ise yine İlkay Gündoğan oldu.

İKİNCİ GOLÜN ASİSTİ KALECİ EDERSON’DAN

İlkay Gündoğan’ın attığı ikince golde golün asistini kaleci Ederson Moraes yaparken, Türk asıllı Alman futbolcunun attığı çalım ve vuruş usta işiydi. İlkay Gündoğan, maçın ardından Twitter hesabından yaptığı ‘’Asist için teşekkür ederim’’ paylaşımıyla takım arkadaşı Ederson’a teşekkür etti.

Premier Lig’in en çok konuşulan isimlerinden olan İlkay Gündoğan, geçtiğimiz günlerde Premier Lig’de ‘’Ayın Futbolcusu’’ ödülüne layık görülmüştü.

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

İlkay Gündoğan 24 Ekim 1990 yılında Almanya’da Gelsenkirchen’de doğmuştur. Ailesi Almanya'da ikamet ettiği için bütün hayatını burada geçirmiştir. Futbol kariyeri nerede ilk defa Almanya'da başlamıştır. 30 yaşında olan İlkay Gündoğan küçük yaşlardan beri futbolla ilgilenmektedir ilk maçına 3 yaşında çıkmıştır. İlkay Gündoğan daha önce hiç Türkiye'ye transfer olmamıştır sadece almam takımlarında forma giymiştir. Gündoğan, beş farklı milli takım kadrosunda forma giydi. Bu takımların hepsi Alman takımlarıydı. Alman ve Türk milli takımında oynama fırsatı elde eden Gündoğan, Alman milli takımını seçmiştir ve hiç Türk milli takımında oynamamıştır.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN OYNADIĞI TAKIMLAR

SV Gelsenkirchen-Hessler 06 (1993-1998)

Schalke 04 (1998-1999)

SV Gelsenkirchen-Hessler 06 (1999-2004)

SSV Buer (2004-2005)

Bochum (2005- 2009)

Nürnberg (2009-2011)

Borussia Dortmund (2011-2016)

Manchester City (2016- hala devam etmektedir)