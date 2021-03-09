Premier Lig'de Chelsea savunmaya otobüs çekti!

İngiltere Premier Lig'in savunmasıyla ünlü takımı Chelsea, son maçta Everton'u 2-0 mağlup etti. Premir Lig'de oynadığı son 11 maçta kalesinde sadece 2 gol gören Chelsea, adeta savunmaya otobüs çekti. Eski teknik direktör Frank Lampard'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçirilen teknik direktör Thomas Tuchel'in liderliğindeki Chelsea'nin yeniden şaha kalktığı kaydedildi. Chelsea'nin başında çıktığı 11 maçı da kaybetmeyen Tuchel, kariyerinin en iyi başlangıçlarından birine imza attı.

Son 11 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik!

Ligin 20'nci haftasındaki Wolwes maçının öncesinde Chelsea'nin teknik direktörlüğüne getirilen Thomas Tuchel, çıktığı 11 maçın 8'ini kazandı ve 3'ünde berabere kaldı. Tuchel öncülüğünde çıktığı 9 lig maçının 6'sında galip gelen Chelsea, FA Cup beşinci turunda FC Barnsley'i 1-0 mağlup etti. Mavililer, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında da İspanyol ekibi Atletico Madrid'i 1-0'lık skorla geçti. Ligdeki 5 iç saha açında da kalesinde gol görmeyen Chelsea'de teknik direktör Tuchel, Premier Lig tarihinde çıktığı ilk 5 maçta gol yemeyen ilk teknik direktör oldu.

Teknik direktörlüğe getirildikten sonra Chelsea'nin artan performansı hakkında konuşan Tuchel, takımın gerekli arzuyu göstermemesi halinde bunun mümkün olmayacağını belirtti. Bazen oyunu tutabilmek için orta sahadaki baskının hayati öneme sahip olduğunu aktaran Tuchel, futbolcuların teknik adamın bilgisine ve prensiplerine güvenmesi durumunda harika işler başarabileceklerini kaydetti.

Chelsea'nin hedefi Devler Ligi'ne katılmak!

Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi alan Chelsea puanını 50'ye yükseltti. Ligde 65 puanlı Manchester City'yi takip eden Manchester United ve Leicester City'nin ardından dördüncü sırayı alan Chelsea'nin hedefi, ligi ilk 4 sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.