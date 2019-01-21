Potanın Perileri Antalya'yı temsil edecek

ANTALYA, () - ANTALYA Basketbol Yerel Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyesi U18 Genç Kız takımı Antalya ikincisi oldu. Kepez Belediyespor, Antalya'yı Bölge Şampiyonası'nda temsil edecek.

Antalya Basketbol Yerel Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyesi U18 Genç Kız takımı, Polisspor Gücü takımını 57-50 mağlup etti. Kepez Belediyespor, Kuşadası'nda düzenlenecek Bölge Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil edecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Fırsat verildiğinde gençlerimizin neler yapabileceğini gösteren kızlarımızı canı gönülden tebrik ediyor ve Kepez'imizi ulusal şampiyonalarda en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.

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