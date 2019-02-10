Potada zirveye Rota damgası

İZMİR, ()

TÜRKİYE Erkekler Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda geçtiğimiz hafta Nazilli Belediyespor'u 82-65 yenen Rota Koleji, bu kez lider Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i 79-64 mağlup ederek zirveye damgasını vurdu. Bu maça kadar ligde sadece tek yenilgisi olan Ankara ekibini Halkapınar Spor Salonu’nda konuk eden Rota Koleji, ilk çeyreği 16-14, devreyi ise 34-31 önde kapatmayı başardı. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren İzmir ekibi son bölüme 48-48'lik beraberlikle girmesine rağmen son çeyrekteki performansıyla maçtan 15 sayı farkla 79-64 galip ayrıldı.

Rota Koleji Basketbol Şube Müdürü İlker Duru, Nazilli Belediyespor galibiyetiyle şeytanın bacağını kırıp lider Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i mağlup ederek gerçek güçlerini gösterdiklerini söyledi. Duru, "Takımın özgüveni yerine gelince neler yapabileceğini lider önünde gösterdi. Artık her maçı kazanmaya adayız. Ligin kilit takımı olduğumuzu bu galibiyetle belgeledik. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Teknik heyet ve oyuncular ile maçta bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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