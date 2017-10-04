Geçen sezonun en başarılı takımlarından Fenerbahçe Ülker Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Banvit ile karşı karşıya gelecek.Geçtiğimiz sezon hem ligde hem Avrupa'da büyük başarılara imza atan Fenerbahçe Ülker , Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Banvit ile karşılaşacak.Bu nefes kesen mücadele Ankara Spor Salonu'nda oynanıcak.Cumhurbaşkanlığı kupasını 7.kez kazanmak isteyen Fenerbahçe Ülker'in hocası Željko Obradović Banvit maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.Banvit ise Fenerbahçe Ülker karşısında bir ilk peşinde.Başarılı bir sezonu geride bırakan Banvit Fenerbahçe Ülker'i yenerek kupayı ilk kez kazanmak istiyor.
Potada Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanıyor Fenerbahçe Ülker Banvit maçı ne zaman
Son şampiyon Fenerbahçe Ülker ile Banvit Cumhurbaşkanlığı Kupası için kozlarını paylaşacak ! Fenerbahçe Ülker Banvit maçı ne zaman ,hangi kanalda..
04 Ekim 2017 Çarşamba 09:51
Son Güncelleme: 04.10.2017 09:58