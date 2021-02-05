Porto’lu Futbolcu Nanu, Kaleci İle Çarpışıp Yere Yığıldı

Portekiz Ligi’nde korkunç bir gelişme yaşandı. Lig’in 17. Haftasında oynanan maçın son dakikalarında Nanu rahatsızlık geçirdi. Belenenses- Porto maçının 85. Dakikasında rakip kaleci ile çarpışma yaşayan Porto oyuncusu Nanu’nun bir anda yere yığılması ile sahada panik dolu anlar yaşandı. Yerde bir süre hareketsiz şekilde yatan 26 yaşındaki futbolcunun ambulans eşliğinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Portekiz Ligi’nin 17. Haftasında oynanan Belenenses- Porto maçının son bölümünde Nanu’nun rakip takımın kalecisi ile yaşadığı çarpışmadan sonra yere yığılması oyunculara korku hissettirdi. Süregelen mücadelenin 85. Dakikasında yaşanan olayda ani bir atak yaşanıp Belenenses kalecisi Kritciuk ile Porto oyuncusu Nanu çarpışmıştı. Meydana gelen bu korkunç olay sonrasında Porto oyuncusu Nanu’nun başını kontrolsüzce yere çarptığı öğrenilmişti. Bu olay sonrasında bir süre sahada hareketsiz şekilde yerde yatan oyuncunun müdahale amaçlı hastaneye kaldırıldığı bilgisi öğrenildi.

Porto’lu oyuncu Nanu’nun yaşadığı üzücü olay neticesinde sahada bulunan futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı. Hastaneye kaldırılan Nanu’nun durumunun ise ciddi olduğu ifade edildi. Diğer taraftan yaşanan karşılaşma başladığı gibi beraber 0-0 biterek kayıtlara geçti.

Portekiz Premier Lig’in 17. Haftasında yaşanan maç sırasında ani bir şekilde yere yığılan Nanu’nun durumunun ciddi olduğu bildirilirken oyuncunun tedavisi devam etmektedir. 26 yaşında olan orta saha oyuncusu, Belenenses kalecisi Stanislav Kritsyuk ile çarpıştığı anda kontrolsüz bir şekilde yere düşüp başından darbe almıştı. Yaşanan bu üzücü gelişme sonrasında yerde uzun süre yatan oyuncunun arkadaşları gözyaşlarını tutamazken Nanu ise hastaneye kaldırıldı. Maçın son dakikalarında yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun durumunun ciddi olması sevenlerini çok üzdü.

Porto’lu oyuncu hakkında ise 17 Mayıs 1994 Portekiz doğumlu olduğu ve 177 cm boyunda olduğu bilgisi bulunmaktadır.