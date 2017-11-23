Galeriler Videolar
İstanbul 12°
sisli
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105026
ALTIN
162.753
DOLAR
3.9187
STERLİN
5.2177
EURO
4.6430
Şırnak'ta askeri araca saldırı !
Şırnak'ta askeri araca saldırı !
Barcelona'da Messi devri sona eriyor !
Barcelona'da Messi devri sona eriyor...
Portekiz'de Aboubakar'a büyük tepki ! Ponpon kız ...
Portekiz'de Aboubakar'a büyük tepki !...
Bitlis'te korkutan deprem !
Bitlis'te korkutan deprem !
Diyabakır'da son dakika sokağa çıkma yasağı !
Diyabakır'da son dakika sokağa çıkma...

Portekiz'de Aboubakar'a büyük tepki ! Ponpon kız ...

Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ta forma giyen ve Porto ile Beşiktaş'taki arkadaşlarına rakip olan Aboubakar maç sonunda Beşiktaş'lı taraftarların isteklerini yerine getirmişti.Maç sonrasında Beşiktaş'lı taraftarlara 3'lü çektiren Aboubakar'a Portekiz'den büyük tepki geldi.

23 Kasım 2017 Perşembe 11:08
Portekiz'de Aboubakar'a büyük tepki ! Ponpon kız ...

Portekiz'deki ilk maçın sonunda da Beşiktaş soyunma odasına inerek orada fotoğraflar paylaşan  Aboubakar bir kez daha Beşiktaş'lı taraftarların  gönülleri fethederken bir yandan da Portekiz'den de büyük tepki çekti.

Beşiktaş ile Porto'nun 1-1 berabare kaldığı maçın ardından Beşiktaşlı eski futbolcu Vincent  Aboubakar maç sonu siyah beyazlı taraftarlar-ı kırmayarak 3'lü çektirmişti.Aboubakar'ın bu harekitine futbol oynadığı ülke Portekiz'den büyük tepki geldi.

Portekiz'de basını 1-1'lik skor sonrası yeniden Aboubakar'ı yeniden hedef tahtasına oturttu.Maç sonrasında yapılan haberde Aboubakar için "Golü kaçırdı, sonra da kutlamayı abarttı. Daha önce de soyunma odasında kutlama yapmıştı, bu maçta da ponpon kız gibiydi" ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 23.11.2017 11:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bomba patladı ...Mesut Özil transferi resmen açıklandı !
Bomba patladı ...Mesut Özil transferi resmen açıklandı !
Barcelona'da Messi devri sona eriyor !
Barcelona'da Messi devri sona eriyor !
Aboubakar , Beşiktaş taraftarını kırmadı ! Maç sonu 3'lüsü
Aboubakar , Beşiktaş taraftarını kırmadı ! Maç sonu 3'lüsü
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir !
Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir !
Şenol Güneş'in Porto maçı sonrası açıklamaları
Şenol Güneş'in Porto maçı sonrası açıklamaları
Beşiktaş Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor !
Beşiktaş Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor !
Beşiktaş-Porto Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta , hangi kanalda ?
Beşiktaş-Porto Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta , hangi kanalda ?
Cristiano Ronaldo ; "7 Çocuk, 7 Altın Top istiyorum ."
Cristiano Ronaldo ; "7 Çocuk, 7 Altın Top istiyorum ."
Beşiktaş'a Akhisar maçı öncesi Pepe şoku !
Beşiktaş'a Akhisar maçı öncesi Pepe şoku !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim