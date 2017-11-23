Portekiz'de Aboubakar'a büyük tepki ! Ponpon kız ...

Portekiz'deki ilk maçın sonunda da Beşiktaş soyunma odasına inerek orada fotoğraflar paylaşan Aboubakar bir kez daha Beşiktaş'lı taraftarların gönülleri fethederken bir yandan da Portekiz'den de büyük tepki çekti.

Beşiktaş ile Porto'nun 1-1 berabare kaldığı maçın ardından Beşiktaşlı eski futbolcu Vincent Aboubakar maç sonu siyah beyazlı taraftarlar-ı kırmayarak 3'lü çektirmişti.Aboubakar'ın bu harekitine futbol oynadığı ülke Portekiz'den büyük tepki geldi.

Portekiz'de basını 1-1'lik skor sonrası yeniden Aboubakar'ı yeniden hedef tahtasına oturttu.Maç sonrasında yapılan haberde Aboubakar için "Golü kaçırdı, sonra da kutlamayı abarttı. Daha önce de soyunma odasında kutlama yapmıştı, bu maçta da ponpon kız gibiydi" ifadeleri kullanıldı.