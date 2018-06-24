Polonya - Kolombiya: 0-3

KAZAN,()

STAT: Kazan

HAKEMLER: Cesar Ramos Palazuelos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez

POLONYA: Szczesny, Piszczek, Pazdan (Dk. 80 Glik), Bednarek, Bereszynksi (Dk. 72 Teodorczyk), Goralski, Krychowiak, Zielinski, Rybus, Kownacki (Dk. 57 Grosicki), Lewandowski

KOLOMBİYA: Ospina, Arias, Mina, Davinson Sanchez, Mojica, Barrios, Aguilar (Dk. 32 Uribe), Cuadrado, Quintero (Dk. 73 Lerma), James Rodriguez, Falcao (Dk. 78 Bacca)

GOLLER: Dk. 40 Mina, Dk. 70 Falcao, Dk. 75 Cuadrado (Kolombiya)

SARI KARTLAR: Bednarek, Goralski (Polonya)

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta mücadelesinde Kolombiya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 3'e yükselterek bir üst tura yükselme umutlarını son haftaya taşıyan Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Mina, 70'inci dakikada Falcao ve 75'inci dakikada Cuadrado kaydetti. Polonya ise bu mağlubiyetle birlikte 0 puanda kaldı ve son maçlar öncesinde turnuvaya veda etti.

40'ıncı dakikada Rodriguez'in sağ kanattan içeri kestiği topa kafa vuruşu yapan Mina, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

70'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Falcao, sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruş ile topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

75'inci dakikada meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra ceza sahası içerisine giren Cuadrado, yaptığı düzgün vuruş ile skoru tayin etti: 0-3.