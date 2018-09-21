Plaj güreşinde Burdur'dan iki şampiyon

Mesut MADAN/BURDUR,() - TÜRKİYE Güreş Federasyonu'nun Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlediği Türkiye Plâj Güreşi Şampiyonasında Burdurlu güreşçiler Hacı Abdullah Dilek ve Arzu Akçin şampiyon oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Plaj Güreşi Şampiyonası 30 ilden 375 sporcunun katılımıyla Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Plajı'nda yapıldı.

Şampiyonada genç erkekler kategorisinde 80 kiloda Burdur Türk Telekom Spor Kulübü'nden Hacı Abdullah Dilek, büyük kadınlar kategorisi +70 kiloda Burdur İl Emniyet Spor Kulübü sporcusu Arzu Akçin Türkiye Şampiyonu oldu. Dilek ve Akçin, ekim ayında Sarıgerme Plâjında düzenlenecek Dünya Plâj Güreşi Şampiyonasında milli formayı giyecek.

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