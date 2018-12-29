Pınar Karşıyaka yılın son maçında

İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta Gaziantep Basketbol'u 82-81 yenerek kötü gidişe son veren Pınar Karşıyaka, yarın 2018 yılının son maçında Anadolu Efes deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Tivibu Spor yayınlayacak. Kaf-Kaf'ta kasık fıtığı nedeniyle ameliyat olan Tayfun forma giyemeyecek. Gailius'tan sonra sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamayan Berk de iyileşti. Ligde Anadolu Efes, 11 maçta 8 galibiyet alırken devreyi Play-Off hattında tamamlamaya çalışan Karşıyaka'nın 12 maçta 5 galibiyeti var.