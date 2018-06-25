Pınar Karşıyaka'ya Çıvgın geliyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Antrenör Aleksandar Trifunovic'le yollarını ayırıp yeni sezonda yerli oyunculara ve gençlere değer veren, taraftarın enerjisine ayak uydurabilecek Türk bir çalıştırıcıyı takımın başına geçirmeyi kararlaştıran Pınar Karşıyaka, Özhan Çıvgın'la söz kesti.

Darüşşafaka'yla anlaşan Ahmet Çakı, Selçuk Ernak gibi alternatifleri de değerlendiren Karşıyaka, 5 yıldır Demir İnşaat Büyükçekmece'de görev alan Çıvgın'la prensipte el sıkıştı.

Kariyerinde daha önce Erdemirspor ve Darüşşafaka'da Ahmet Çakı'nın yardımcılığını yapan, Konya Anadolu Selçuk ve Büyükçekmece'yi çalıştıran 39 yaşındaki Çıvgın'ın yarın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Büyükçekmece'yi Süper Lig'e çıkarıp 3 sezon ligde tutan genç çalıştırıcı, takımıyla 2 yıldır FIBA Europe Cup'ta da mücadele etti. Karşıyaka, yeni antrenörüyle sözleşme imzalamasının ardından 5 iyi yabancı transferi yaparak yetenekli yerli oyuncuların yer aldığı bir kadro oluşturmayı planlıyor.

