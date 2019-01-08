Pınar Karşıyaka tarihi maçta

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -



Basketbolda 1975-76 sezonundan bu yana ülkemizi uluslararası arenada temsil eden Pınar Karşıyaka, yarın Avrupa'daki 200'üncü maçına çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip FIBA Europe Cup 2'nci tur I Grubu'nda Z Mobile Priştine'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 10, tam 25 TL olarak belirlendi.

Avrupa macerasına 1975-76 sezonunda Koraç Kupası'nda başlayan Karşıyaka, üst üste 9, toplam 22 sezondur uluslararası arenada yer alıyor. İzmir temsilcisi şimdiye kadar Avrupa'da oynadığı 199 resmi maçta 102 galibiyet, 96 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Kaf-Kaf, bu sezon Europe Cup'ta 2'nci Tur I Grubu'nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Avrupa kupalarında 200. maçlarına çıkmalarını taraftarlarıyla birlikte kutlayacaklarını söyledi. Maçın hem kendileri hem de Türk basketbolu için önemli olduğunu vurgulayan Büyükkarcı, "Birçok takım henüz ligde 200'üncü maçını yapamamışken, bizim Avrupa'da 200'üncü müsabakaya çıkacak olmamız çok önemli. Buna katkı sağlayan tüm yönetimlere, sporculara ve hocalara teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum. Karşıyaka taraftarı, Türkiye'nin en köklü basketbol taraftarıdır. Avrupa'da 200'üncü maça çıkmamız sürpriz değil" şeklinde konuştu.

CHRIS EVANS, KARŞIYAKA'DA

Transfer harekatına geçen hafta Anadolu Efes'ten eski yıldızı Birkan Batuk'u kiralayarak başlayan Pınar Karşıyaka, İspanyol temsilcisi Gran Canaria'dan uzun forvet Chris Evans'la da anlaştı. 28 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu bu sezon Euroleague'de 10.3 sayı, 2.6 ribaund, 1.1 asist, İspanya Ligi'nde 9 sayı, 3.2 ribaundla oynadı.

Evans, geçen sezon Monaco'yla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Final Four tecrübesi yaşadı. Yıldız basketbolcu FIBA'dan transfer yasağıyla ilgili son onay alınır alınmaz resmi imzayı atacak. Evans'ın gelmesinin ardından Gailius'tan sonra bekleneni veremeyen Chatman'la da önümüzdeki günlerde yollar ayrılacak.

Karşıyaka, gündeme aldığı Semih Erden ve Furkan Aldemir transferlerini ise rafa kaldırdı.