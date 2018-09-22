Pınar Karşıyaka sıfır çekti

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi İzmir'de oynadığı hazırlık maçlarında etkili bir performans sergileyen Pınar Karşıyaka, Bursa'da katıldığı 18'inci Cevat Soydaş Turnuvası'nda ise oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Organizasyonda B Grubu'nda Gaziantep Basketbol'a 97-68, Adatıp Sakarya BŞB Basketbol'a 90-84 mağlup olan Karşıyaka, Play-Off'ta Türk Telekom'a da 93-89 yenildi. Karşıyaka, sezon öncesi son provada 27-29 Eylül tarihleri arasında geleneksel Pınar Cup'a ev sahipliği yapacak.

