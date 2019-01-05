Pınar Karşıyaka'nın konuğu Bahçeşehir

İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçta 4 mağlubiyetle Play-Off barajının dışına çıkan Pınar Karşıyaka, yarın kendisi için devrenin kapanış mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 15.15'te başlayacak karşılaşmayı Tivibu Spor 2 yayınlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 10, tam 25 TL olarak açıklandı.

Konuk Bahçeşehir, Kaf-Kaf'tan 600 deplasman bileti talep etti. Ligde 5 galibiyeti olan Karşıyaka, ilk yarıyı Play-Off barajında kapatıp Türkiye Kupası'na katılabilmek için 6 galibiyetli rakibini yenip Bahçeşehir'in devrenin son haftasında da mağlup olmasını bekleyecek. Yeşil-kırmızılılarda 7 yıl sonra yuvaya dönen Birkan Batuk da ilk maçına Bahçeşehir karşısında çıkacak.

Gailius gönderildi

PINAR Karşıyaka'da Anadolu Efes'ten Birkan Batuk'un kiralanması sonrasında gözden çıkarılan kısa forvet Gailius'un sözleşmesi resmen feshedildi. Litvanyalı oyuncu, kulübe ekstra maliyeti olmadan gönderildi. Kaf-Kaf uzun yabancı transferi yaptığı takdirde Chatman'la da yollarını ayıracak.