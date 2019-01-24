Pınar Karşıyaka kapıyı araladı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

FIBA Europe Cup 2. Tur I Grubu'nda Szolnoki Olaj'ı evinde 102-95 yenen Pınar Karşıyaka, son 16 turu için büyük avantaj yakaladı. Würzburg'un 4'te 4 yaparak turu garantilediği grupta 4 maçta 3 galibiyete ulaşan ikinci sıradaki Karşıyaka, grup aşamasının bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi Z Mobile Priştine'ye 2 galibiyet fark attı. Kaf-Kaf, Almanya'da Würzburg, Kosova'da Priştine'yle oynayacağı son 2 maçta 1 galibiyet alsa dahi adını üst tura yazdıracak.

Yeşil-kırmızılı ekip 2 maçını kaybetse bile 2'de 2 yapması şart olan Priştine, ilk maçta 22 sayı farkla, 107-85 yenildiği Kaf-Kaf'ı son hafta en az 23 farkla yenemezse gruptan çıkacak. Galibiyetsiz son sıradaki Olaj'ın ise son 16 şansı kalmadı. Europe Cup'ta son 16 turunda 2. turda gruplarında ilk 2 sırayı elde eden 8 takım, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşiyor. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmelerde rakibine üstünlük sağlayan taraf çeyrek finale yükseliyor.

EVANS FARK YARATTI

PINAR Karşıyaka'nın yeni transferi Chris Evans, yeşil-kırmızılı formayı ilk kez Szolnoki Olaj maçında giydi. Evans, ilk karşılaşmasında 20 dakikada 19 sayıyla yıldızlaştı. Karşıyaka'ya üçlük atışlarla son saniyelere kadar direnen Macar temsilcisi Olaj, 22'de 16, yüzde 73 gibi inanılması güç bir üçlük isabeti oranı yakaladı.