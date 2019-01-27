Pınar Karşıyaka kahroldu

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda son 40 saniyesine 6 sayı farkla 81-75 önde girdiği mücadelede TOFAŞ'a uzatmada mağlup oldu ve Play-Off yarışında yara aldı.

Son saniyelerde mola alıp ardından oyuna yarı sahadan başlarken yaptığı hatayla elindeki hücum hakkını rakibe veren Karşıyaka, 81-81 biten normal süre sonrası uzatmayı 93-91 kaybetti.

Ligde 15 haftada 9'uncu yenilgisini alan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar sosyal medyada Antrenör Özhan Çıvgın ve guard Walker'a tepki gösterdi. FIBA Europe Cup'ta çarşamba günü Würzburg'a Almanya'da son 16 turuna kalmak için konuk olacak Karşıyaka, evinde karşılaşacağı 2 maçta Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek çıkış arayacak.

