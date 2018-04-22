Pınar Karşıyaka'dan kritik galibiyet

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde son 6 maçta 4'üncü galibiyetini Muratbey Uşak'ı zor da olsa 78-74 yenerek alan Pınar Karşıyaka, puan tablosundaki yerini sağlama aldı.

Bu galibiyetle hem son 4 hafta öncesi düşme hattındaki rakiplerinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Kaf-Kaf, hem de Avrupa'yı garantilemek için avantaj elde etti. Sezonu 9. sırada tamamlayıp özel davete kalmadan Avrupa bileti almak isteyen Karşıyaka, 26 maçta 10 galibiyetle umudunu artırdı. Yeşil-kırmızılı ekip, sezonu Beşiktaş Sompo Japan (D), Sakarya BŞB, İstanbul BŞB (D) ve Banvit maçlarıyla noktalayacak.