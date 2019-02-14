Pınar Karşıyaka'da Sarıca olmadı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 17 maçta 7 galibiyette kalınca Antrenör Özhan Çıvgın'la yollarını ayırma kararı alan Pınar Karşıyaka, ilk teklifi götürdüğü eski çalıştırıcısı, A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yla anlaşamadı. İzmr ekibinde 2012-2016 arasında görev yaparak kulübe şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi tarihi başarılar kazandıran, ilk kez Euroleague'e taşıyan Sarıca, önceki akşam İstanbul'da görüştüğü Başkan Turgay Büyükkarcı'nın teklifini ailevi sebepler nedeniyle kabul etmedi. Turgay Büyükkarcı, Sarıca'nın kararına saygı duyduğunu açıklarken yollarının gelecekte tekrar kesişeceğine inandığını söyledi.

Büyükkarcı, "Ufuk Sarıca, Karşıyaka'yı, Beşiktaş'ı ve Milli Takım'ı çalıştırırken de benim dostumdu, halen iyi dostum, bundan sonra dostum ve kardeşim olarak kalacak. Kendisiyle Karşıyaka'yı, Beşiktaş'ı, Milli Takım'ı çalıştırırken de gurur duyduk, bugün de duyuyoruz ve duymaya da devam edeceğiz. Bunları hiçbir şey değiştiremez. Ancak unutmamamız gereken birşey var ki hepimiz insanız. Hocamız yakın zamanda çok üzücü bir kayıp yaşadı, bizimle birlikte olduğu 4 yıllık süre boyunca ailesinden uzak yaşadı. Bunlara bir de milli görev eklendi. Ayrıca kendisinin de doğal olarak bir kariyer planı var. Hepimiz onun bu kararlarına ve yaşamına saygı göstermeli ve kendimizi onun yerine koymalıyız" dedi.

"HOCAMIZLA KULÜBÜMÜZÜN YOLLARI TEKRAR KESİŞECEKTİR"

Sarıca'nın gelecekte yeniden Karşıyaka'da görev yapacağına inandığını belirten Büyükkarcı, "Ben şahsen ve bizler camia olarak biliyoruz ki şartlar olgunlaştığı zaman hocamızla kulübümüzün yolları tekrar kesişecektir. Ona bu yolda sağlık ve başarı dileriz" diye konuştu.

"KARŞIYAKA AİLESİNİN GÖNLÜMDEKİ YERİ HER ZAMAN AYRIDIR"

Sarıca ise Kaf-Kaf'ın teklifinden gurur duyduğunu ama şu anda İstanbul dışında görev yapmasının mümkün olmadığını söyledi. Sarıca, "Pınar Karşıyaka ailesinin gönlümdeki yeri her zaman ayrıdır. Böylesine dostluk ve sevgi ile tekrar davet edilmek de benim ve ailem için ayrıca bir gururdur. Ancak son dönemde yaşadıklarımla beraber ailevi nedenlerden dolayı İstanbul dışına çıkmam şu anda mümkün gözükmüyor. Karşıyaka'nın en kısa sürede arzuladığı ve hak ettiği seviyeye geleceğini biliyor ve gönülden başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.

LİSTEDE MAHMUTİ VAR

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca'yla anlaşamamasının ardından gözünü Oktay Mahmuti'ye çevirdi. Kariyerinde Anadolu Efes'le 4 lig, 4 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan, Galatasaray ve Darüşşafaka'da başarılı sezonlar geçiren Mahmuti, İtalya'da Pallacanestro Treviso'yu çalıştırdığı 2008-09 sezonunda Euroup'ta yılın antrenörü seçilmişti.

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