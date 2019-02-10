Pınar Karşıyaka'da Çıvgın yol ayrımında

Ergin KARATAŞ / İZMİR, () -

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde evinde son sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 93-86 yenilerek 17 maçta 10. mağlubiyetini alan Pınar Karşıyaka'da Antrenör Özhan Çıvgın dönemi sona eriyor. Maç sonunda taraftarın istifaya davetine olumlu yanıt veren Çıvgın'la yolların yarın resmi olarak ayrılması bekleniyor. Türkiye Kupası finalleri nedeniyle lige verilecek arada 3 Mart'ta oynanacak Galatasaray randevusuna kadar maç yapmayacak yeşil-kırmızılılarda yeni çalıştırıcı önümüzdeki günlerde belli olacak.