Pınar Karşıyaka'da Çıvgın imzalıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, antrenörlük için anlaşmaya vardığı Özhan Çıvgın'la yarın sözleşme imzalayacak. Çıvgın, 5 yıldır görev yaptığı Demir İnşaat Büyükçekmece'yle vedalaşıp kendisini İzmir ekibine bağlayan sözleşmeye imza atacak. Antrenörünü belirlemesinin ardından transferde harekete geçecek Karşıyaka, A Milli Takım'da da forma giyen Berk, Metin, Egemen gibi genç oyuncularını kadroda tutarak 5 yeni yabancı ve iyi yerlilerle iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

Yeşil-kırmızılı ekibin yeni sezonda Avrupa'da FIBA Europe Cup'ta (FIBA Avrupa Kupası) mücadele etmesi bekleniyor.