Pınar Karşıyaka'da Çıvgın'dan ilk açıklama

İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da antrenörlük görevine getirilen Özhan Çıvgın, taraftarın önüne çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Son 5 sezondur görev yaptığı Demir İnşaat Büyükçekmece'den ayrılarak Karşıyaka'ya imza atan 39 yaşındaki çalıştırıcı, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, gücünü Karşıyaka ruhundan ve taraftarından alan, maçın her anında kazanmak için savaşan bir takım olacaklarını belirtti.

Çıvgın, açıklamasında, "Öncelikli hedefimiz camiamıza ve taraftarımıza heyecan verecek, yerli oyuncuların daha çok sorumluluk aldığı, mücadele gücü yüksek, maçın her anında kazanmak için oynayan bir ekip kurmak. Son iki sezondur Play-Off dışında kalan takımımızı, potanın içine sokup, gidebileceğimiz kadar yukarıya gitmek için ekip olarak var gücümüzle çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Avrupa'da ise en tepeye oynayacak şekilde çalışmalarımıza başlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda muhteşem taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

