Pınar Karşıyaka Beşiktaş'a karşı

İZMİR, ()

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde evinde Tofaş'a 82-55 gibi farklı bir skorla yenilen Pınar Karşıyaka, yarın Beşiktaş Sompo Japan deplasmanında telafi arayacak. Akatlar Spor Salonu'ndaki maç saat 13.00'te start alacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla konuk Karşıyaka taraftarları salona alınmayacak. Bu mücadelenin ardından çarşamba günü de FIBA Europe Cup'taki ilk sınavda Belçika'da Spirou Basket deplasmanına çıkacak yeşil-kırmızılılarda hafta içinde ABD'den gelip takıma katılan yeni transferlerden Sek Henry de forma giyebilecek.