Pınar Karşıyaka - Banvit: 85-64

İZMİR () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi ev sahipliği yaptığı Pınar Cup 2018’in son gününde Banvit’i 85-64 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodu 22-14, ilk yarısı 46-34, üçüncü periyodu ise 60-52 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı. Pınar Cup’ta oynadığı 2 maçı da kazanan TOFAŞ şampiyon olurken üst üste 5 hazırlık maçını kaybettikten sonra Banvit’i mağlup etmeyi başaran Karşıyaka ise ikinci sırayı elde etti.