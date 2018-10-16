Pınar Karşıyaka Avrupa sahnesinde

İZMİR, () Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 2 mağlubiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da bu sezon katıldığı FIBA Europe Cup'ta ilk maçına yarın Belçika deplasmanında çıkacak.  Karşıyaka, Europe Cup...

Pınar Karşıyaka Avrupa sahnesinde

İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 2 mağlubiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da bu sezon katıldığı FIBA Europe Cup'ta ilk maçına yarın Belçika deplasmanında çıkacak. 
Karşıyaka, Europe Cup C Grubu'nda Spirou Basket'e konuk olacak. Charleroi kentindeki Spiroudome'da oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Avrupa'da aralıksız 9'uncu sezonunu geçirecek yeşil-kırmızılı ekip, ikinci grup maçında haftaya 24 Ekim'de Donar Groningen'i konuk edecek. Karşıyaka, 4'er takımlı 8 grubun yer aldığı kupada rakipleriyle çift devreli lig usulü karşılaşıp üst tura çıkmak için adını ilk 2'ye yazdırmaya çalışacak.
 

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