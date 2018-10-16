Pınar Karşıyaka Avrupa sahnesinde

İZMİR, ()

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 2 mağlubiyetle başlayan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da bu sezon katıldığı FIBA Europe Cup'ta ilk maçına yarın Belçika deplasmanında çıkacak.

Karşıyaka, Europe Cup C Grubu'nda Spirou Basket'e konuk olacak. Charleroi kentindeki Spiroudome'da oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Avrupa'da aralıksız 9'uncu sezonunu geçirecek yeşil-kırmızılı ekip, ikinci grup maçında haftaya 24 Ekim'de Donar Groningen'i konuk edecek. Karşıyaka, 4'er takımlı 8 grubun yer aldığı kupada rakipleriyle çift devreli lig usulü karşılaşıp üst tura çıkmak için adını ilk 2'ye yazdırmaya çalışacak.

