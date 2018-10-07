''Bütün hakemler orada ofsayt kararı veriyorsa, benim için karar geçerlidir''

''Önümüzdeki günlerde başkan alınan kararları açıklayacak''

''Takımın birbirine bağlanması için önemli örneklerden birisi Mehmet Topal''

''Taraftarların bazı tepkilerini yansıtmaları son derece normal''

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, karşılaşmada iyi bir takım görüntüsü sergilediklerini ifade etti. Cocu, istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna ise ''Hayır'' cevabını verdi.

Büyük üzüntü yaşadıkları bir karşılaşmanın geride kaldığını söyleyen Phillip Cocu, ''İyi bir takım görüntüsü sergiledik saha içinde. Yüksek oranda da enerji gördüm takımda. Maçtan sonra verileri inceledim. Avrupa maçından sonra çok az dinlenme süremiz olmasına karşın, daha iyi veriler ortaya koymuşuz. Birlikte daha iyi bir takım görüntüsü sergiledik. Belki iç sahada bu tarz maçlar 10 kez olsa, 9'unu kazanırsınız. Ama bugün olmadı. İkinci yarıda oyun kurma açısından ilk yarıya göre daha iyi bir oyun sergiledik. Önemli olan tabii ki skor ve bunu gerçekleştiremedik. Oluşturduğumuz pozisyonlarla, golle sonuçlandırdığımız gollerin yüzdesine bakarsak, çok düşük bir yüzdeyle oynuyoruz. Pozitif olarak bakarsak, takımın son ana kadar savaşı sürdürdüğünü gördüm. Uzatma dakikasında bile 6 kişiyle gol arıyorduk. Golle sonuçlandırabilsek pozisyonları şu anda galiptik. Bu şekilde devam etmek, içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız açısından bize yardımcı olacaktır'' dedi.

''BÜTÜN HAKEMLER ORADA OFSAYT KARARI VERİYORSA, BENİM İÇİN KARAR GEÇERLİDİR''

Medipol Başakşehir'in ofsayt nedeniyle verilmeyen golü hakkında konuşan Cocu, ''Öncelikle sahada görev yapmakta olan birçok hakem var. Bütün hakemler orada ofsayt kararı veriyorsa, benim için karar geçerlidir. Bazen bir ayak geçiyor, bir kafa geçiyor. Ama pozisyonun şekli, benim fikrimi değiştirmez. Lig 2'ncisiyle karşılaştık. 90 dakika boyunca şut attırmayacağız gibi bir düşünce yanlış olur. Biz daha çok pozisyon ürettik. Kadroyu, antrenman performansına ve takım içindeki bağlantılara bakarak yapıyoruz. Takım stratejisi de önemli. Frey ve Slimani'yi bugün önde oynatma kararı aldık. İlk 25 dakika içinde baskı yapıp rakibin istediklerini yapmayı engellemek istedik. Sonra da Benzia'yı koyarak istediklerimizi yapalım istedik. Ama futbol bu ve futbolda gol atmanız gerekiyor'' diye konuştu.

Cocu istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna, ''Hayır'' cevabını verdi.

''ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞKAN ALINAN KARARLARI AÇIKLAYACAK''

Cocu, takımdan uzaklaştırılan futbolcular ile ilgili olarak ise ''Futbolda benim alışık olduğum bir durum. Zor kararlar alındı bu hafta. Önümüzdeki günlerde başkan açıklayacak. Neden bu kararların alındığı açıklanacak. Bununla ilgili konuya şu anda giremem. Bu akşam takımda birbirleriyle bağlantıları, istekleri, birbirleriyle oynama istekleri oldukça iyiydi. Burada önemli olan takıma bağlılıktır. Birlikte kazanma isteği çabadır. Mehmet Topal bugün yedekti ama bugün maçtan önce ben takımla konuşma yaptıktan sonra kendisi de takıma konuşma yaptı. Kendisi kaptanlarımızdan birisi. Bazı yazılanlar var, benimle ilgili problem yaşadığına dair. Bunlar doğru değil. Takımın birbirine bağlanması için önemli örneklerden birisi Mehmet Topal. Bugün de oyuna sonradan girdi ve gayet de iyi bir futbol ortaya koydu. Zor bir dönemdeyiz. Sadece saha içi değil, saha dışında da önemli değişiklikler yapılıyor. Bu durumdan çıkabilmenin tek yolu birlik olmaktır. Bütün maçları kazanırsanız bu durumdan çıkmak daha kolay olur. Ama şu anki durumda işler daha da zorlaşır. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda şampiyonluk konuşmak doğru olmaz. Biraz lig sıralamasında yukarıya doğru tırmanalım, ondan sonra hep beraber göreceğiz neler olacağını'' şeklinde konuştu.

''TARAFTARLARIN BAZI TEPKİLERİNİ YANSITMALARI SON DERECE NORMAL''

Bu akşam gösterdikleri performansın kendileri için standart olması gerektiğini kaydeden Cocu, şu ifadeleri kullandı: ''Taraftarların bazı tepkilerini yansıtmaları son derece normal. Ancak bir yandan da onların verdiği destekten dolayı mutlu oluyorum. Beni eleştirsinler, bundan yana sorunum yok. Sadece takımı desteklesinler. Sadece daha iyi skorlar alarak bu durumu değiştirebiliriz. Sonuç itibarıyla esas mesele aldığınız sonuçlardır. Eğer bu mücadelemiz, bu takım ruhuyla devam edersek, içimde çok büyük bir inanç var. Şu anda yanımızda olmayan şansı da böyle devam ederek yanımıza almış olacağız. Önümüzdeki maçlarda da takımımızın yapacağı bu olacak'."

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