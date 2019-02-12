PFDK'dan Galatasaray'a para cezası

İSTANBUL /

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 20 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile - 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- İSTANBULSPOR A.Ş. idarecisi ÖMER SARIALİOĞLU'nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 06.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.