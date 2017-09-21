Pepe'den derbi öncesi iddialı açıklamalar : 'Beşiktaş'ı onlara tanıtacağız!'

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto zaferi ardından gelen ligdeki Konya galibiyeti ile iyice havaya giren Beşiktaş, artık gözünü cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahe derbisine çevirdi.



Habertürk'ün haberine göre, 12 yıldır deplasmanda ezeli rakibinin bileğini bükemeyen ancak "O sene bu sene" parolasıyla bu zorlu mücadeleye hazırlanan Siyah-Beyazlılar'da eski futbolcular, takıma bu sezon katılan oyunculara Türkiye'deki derbilerin önemini anlattılar.



Yerli futbolcular ve özellikle Ricardo Quaresma'nın vatandaşı Pepe ile yaptığı derbi muhabettinin ise oldukça ilginç olduğu öğrenildi.



'ORADA KAZANACAK GÜCÜMÜZ VAR'



Senelerce Real Madrid forması giyen ve sayısız El Clasico'ya çıkan Pepe, soğukkanlı bir şekilde "No problem! (Sorun yok) Derbi benim işim. Ben böyle maçlara zaten alışkınım. İspanya'da daha sertlerini, daha zorlarını oynadım. Barcelona ile oynadığımız maçları dünya biliyor... Kimse merak etmesin, kontrol bende... Fenerbahçe maçı da elbette kolay olmayacak ama onları yenecek gücümüz var. Biz çok iyi bir takımız. Onlara Beşiktaş'ın kim olduğunu göstereceğiz" dedi.