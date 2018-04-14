Pendikspor - Şanlıurfaspor: 1-4

Ata SELÇUK/İSTANBUL,()
STAT: Pendik
HAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Emir Kılıçarslan (xx), Fatih Karatağ (xx)
PENDİKSPOR: Emre Aydın (x), Süheyl Çetin (xx), Erol Yükseker (xx), Erdinç Pekgöz (x), Berk Neziroğluları (xx), Fatih Cerlek (x) (Dk. 85 Erdem Koçal), Azad Filiz (xx), Mehmet Alaeddinoğlu (x) (Dk. 86 Taha Tunç), Mahmut Caner Alioğlu (x) (Dk. 66 Mustafa Öztürk x), Okan Yıldız (xx), Yaser Hacımustafaoğlu (xx)
ŞANLIURFASPOR: Ömer Kahveci (xxx), Şaban Özel (xxx), Oğuzhan Türk (xxx), Hüseyin Kala (xxx) (Dk. 88 Halil Köçer), Mehmet Albayrak (x) (Dk. 46 Yasin Ozan xxxx), Nuri Terliksiz (xxx), Sercan Kaya (xxx), Fevzi Özkan (x) (Dk. 29 Fahri Tatan xx), Muhammed Gönülaçar (xxx), İzzet Yıldırım (xxx), Bahadır Öztürk (xxx)
GOLLER: Dk. 7 Mehmet Alaeddinoğlu (Pendikspor) - Dk. 50 Şaban Özel, Dk. 73 ve Dk. 82 Yasin Ozan, Dk. 90 Sercan Kaya (Şanlıurfaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 71 Erdinç Pekgöz (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Fatih Cerlek, Erol Yükseker (Pendikspor) - Bahadır Öztürk (Şanlıurfaspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 31'inci hafta maçında Şanlurfaspor deplasmanda Pendikspor'u 4-1 mağlup etti.