Penaltı tartışmasına profesör Mehmet Ceyhan da katıldı!

Süper Lig'de dün gece oynanan maçta ligin zirvesindeki 57 puanlı Galatasaray, 19'uncu sırada bulunan 23 puanlı Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 yenildi. Maça damgasını vuran olaylar ilk yarının son dakikalarında Galatasaray eliyhine verilen penaltı kararı ile 57'nci dakikada Galatasaraylı Mostafa Muhammed'in kırmızı kartla oyun dışında kalması oldu.

Maç sonrası sert açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Futbolda adalet kalmadı, adalet istiyoruz adalet" şeklinde serzenişte bulundu. Mustafa Muhammed'in atıldığı pozisyon sonucu verilen karara sert tepki gösteren Albayrak, Fenerbahçe ile oynayan Trabzonspor'un verilmeyen penaltısına değindi. Albayrak, "Mostafa’nın hareketi kırmızı kartsa, Trabzon’daki de penaltının babasıdır" diyerek tepkisini gösterdi.

Spor spikeri Ersin Düzen anket açtı!

Maçın tartışılan pozisyonlarından biri de ilk yarının uzatma dakikalarında Galatasaray aleyhine verilen penaltı kararı oldu. Arda Turan'ın topa elle müdahale ettiğini kaydeden hakem Halil Umut Meler, penaltı kararı verdi. Bu penaltıyla birlikte Galatasaray devreye 1-0 geride girdi. Maç sonrası TRT'nin spor spikeri Ersin Düzen, bu penaltı kararıyla ilgili Twitter'da anket açtı. Ersin Düzen, Arda Turan'ın penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonla ilgili "Penaltı, penaltı değil, kararsızım" şeklinde şıklar sundu.

Prof. Dr. Ceyhan: Ayıp oluyor!

Spor gündemine damga vuran Ankaragücü-Galatasaray maçı ve maçtaki pozisyonlarla ilgili birçok tartışma yaşandı. Tartışmaya katılanlardan biri de koronavirüs dönemindeki uyarılarıyla tanınan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan geldi. Penaltı kararının sorgulanmasına tepki gösteren Ceyhan, yıllardır aynı pozisyona penaltı çalındığını hatırlattı. Penaltının Galatasaray aleyhine olunca sorgulandığını belirten Ceyhan, takıma göre değişen penaltı görüşlerini "en hafif deyimiyle ayıp" olarak niteledi.

Pozisyonla ilgili farklı yorumlar!

Arda Turan'ın penaltı pozisyonuyla ilgili spor yorumcularından da birçok açıklama geldi. Topun Arda Turan'ın eline çarptığını belirten ve pozisyonun penaltı olduğunu söyleyen spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, forvet oyuncularının defans yapmaya çalışırken genellikle penaltıya sebep olduğunu belirtti. Eski hakem olan Deniz Çoban ise Arda'nın elinin ve vücudunun doğal konumda olduğunu ve oyuncunun elini kaçıramayacağını kaydetti. Topun Arda'nın dizinden sekerek eline çarptığını kaydeden Deniz Çoban, pozisyonun penatı değil zorunlu çarpma olduğunu dile getirdi.