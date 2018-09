Pegasus Golf Challenge Turnuvası 10'uncu kez yapıldı

Kemer Country Club'da düzenlenen turnuvada çeşitli kategorilerde ödüller verildi

Mehmet T. Nane: "Enerji çok yüksekti ve katılım çok çok iyiydi"

"Neden bizden de bir Tiger Woods çıkmasın?"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL () - Pegasus Golf Challenge Turnuvası, 22-23 Eylül tarihlerinde Kemer Country Club'ta gerçekleştirildi. Pegasus Hava Yolları'nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl 10'uncu kez düzenlenen turnuva, dün sabah saatlerinde başladı ve bugün akşam düzenlenen ödül töreniyle son buldu. İki gün süresince keyifli anların yaşandığı Pegasus Golf Challenge Turnuvası'na golf sporunun ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Pegasus Golf Challenge Turnuvası'nda ilk gün 112, ikinci gün 103 olmak üzere toplam 215 sporcu yarıştı. Turnuvada Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren isimlere ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane ve Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı takdim etti. Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimler ise ödüllerini Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı'dan aldı. Ladies Longest Drive, Men's Longest Drive, Ladies Nearest to Pin ve Men's Nearest to Pin özel ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer verirken; Gross ve 10'uncu Yıl 10'uncu Delik Özel Ödülleri'nin sahipleri ödüllerini Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane'nin elinden aldı. Teşvik Ödülü alan sporcu ise ödülünü Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'den aldı.

NANE: "ENERJİ ÇOK YÜKSEKTİ VE KATILIM ÇOK ÇOK İYİYDİ"

Turnuvanın çok iyi geçtiğini belirten Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Dün ve bugün süper geçti. Hava da çok iyiydi. Sabah biraz sis vardı ama sonrasında açıldı. Oyuncularımız da gayet keyif aldı. Enerji çok yüksekti ve katılım çok çok iyiydi. Çok heyecanlı bir turnuva oldu inşallah hep beraber birazdan ödül törenini yapacağız. Çok çekişmeli geçen, gerek erkekler gerekse de kadınlar kategorisinde yarışmalar oldu. Hep birlikte sonuçlarını göreceğiz ama enerji çok yüksekti" dedi.

"NEDEN BİZDEN DE BİR TIGER WOODS ÇIKMASIN?"

Düzenlenen organizasyonun spora bir katkı olduğunu söyleyen Nane, Türkiye'de bu tür turnuvaların devamında diğer spor branşlarının da gelişeceğini vurguladı. Mehmet Nane, "Turnuva gayet başarılı geçiyor ki 10'uncusunu yapabildik. Katılım da çok iyiydi. Talep olduğu sürece de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bunu spora bir katkımız olarak görüyoruz. Bu tür turnuvalar devam ettikçe, Türkiye'de bazı sporların daha da gelişeceğini göreceğiz. Neden bizden de bir Tiger Woods çıkmasın? Bu bir slogandı daha önce de kullanılan. İnşallah bu tür sporları da geliştirerek, golfün yalnızca belli bir mali seviyeye sahip insanların değil, herkesin yapabileceği ve akıl çalıştıran, bunun yanı sıra belli bir kondisyon da getiren bir spor olduğunu bildiğimiz için geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalarımız devam edecek" açıklamasında bulundu.

"GOLF OYNARKEN BİRÇOK ŞEYİ AYNI ANDA YAPIYORSUNUZ"

Golfün hem vücudu hem de aklı çalıştıran bir spor olduğunu vurgulayan Mehmet Nane, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Golf oynadığınızda birçok şeyi aynı anda yapıyorsunuz. Hem en az 4 saatlik açık havada yürüme şansına sahip oluyorsunuz ve bu çok önemli. Onun dışında, golf oynadığınızda fizik ve geometriyi, birçok bilimi kullanıyorsunuz. Gücü ve açıları çok etkin kullanmanız gerekiyor. Hem vücudunuzu hem de aklınızı çalıştırıyorsunuz. Ve bunun yanı sıra açık havada keyif alıyorsunuz. O yüzden ilk başlarda geliş itibarıyla ve Türkiye'de az bulunması nedeniyle belli bir kesimin yapabileceği bir spor olarak görülüyordu ama dünyada da ülkemizde de yaygınlaşarak herkesin yapabileceği bir spor haline geliyor. İlla 12 ya da 16 delikle oynamanız şart değil, daha küçük bir ortamda da başlayabilirsiniz. Burada önemli olan dışarda zaman geçirebilmek, golf bunu sağlıyor ve kafayı kullanabilmek... Hem fizik hem de geometri biliminin birçok özelliklerini kullanıp, spor yapıp, eğlenebiliyorsunuz."

İLK KEZ GENÇ OYUNCULARA ÖDÜL VERİLDİ

Pegasus Golf Challenge Turnuvası kapsamında bir ilk yaşandı. Turnuvanın 10'uncu yılına özel olarak 8-12 yaş arası Junior Academy ve 13-18 yaş arası Junior 18 Holes oyuncuları da ödüllendirildi. Genç oyuncular ödüllerini Junior Kaptanları Nükhet Sebükcebe ve Ayhan Elmas'tan aldı.

Ödüllerin sahipleri şu şekilde sıralandı:

- Erkekler A Kategorisi -

Birinci: Selim Esemenli

İkinci: Yu Shik Kim

Üçüncü: Timuçin Başar

- Erkekler B Kategorisi -

Birincisi: Esat Başar Nuhoğlu

İkincisi: İlker Erdoğan

Üçüncüsü: Mehmet Saraçoğlu

- Erkekler C Kategorisi -

Birinci: Aytekin Uyar

İkinci: Recep Aktimur

Üçüncü: Moris Metin Biçaço

- Kadınlar A Kategorisi -

Birinci: Ruhsar Gül Gürer

İkinci: Canan Erem

Üçüncü: Beyhan Goldmann Benardete

- Kadınlar B Kategorisi -

Birinci: Elçin Erkoç

İkinci: Gum Ran Nam

Üçüncü: Ayşen Erdoğan

- Nearest to Pin -

Men's - Ersin Aktürk

Ladies - Gum Ran Nam

- Longest Drive -

Men's - Adilcan Benardete

Ladies - Moonsook Shin

- 10'uncu Yıl 10'uncu Delik Özel Ödülü -

Sinan Yaman

- Gross -

Selim Esemenli

- Teşvik Ödülü -

Mert Bayır

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mehmet T. Nane'nin açıklamaları

- Ödül töreninden detaylar

- Oyundan detaylar

- Genel detaylar

FOTOĞRAFLI