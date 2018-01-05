Patrice Evra bugün İstanbul'a geliyor...

Galatasaray transfer döneminin resmen başlamasıyla ilk bombayı patlatıyor.Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki futbolcunun menaceri Pastorello’yu, transfer görüşmelerini sonlandırmak için İstanbul’a davet etti.

Galatasaray, Fransız yıldız Patrice Evra’ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif edecek. . Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve kontrat şartlarında anlaşma sağlanması durumunda bu transferin resmi imzaya dökülmesi bekleniyor.

Marsilya ile bu sezon Fransa Lig 1'de 4 maça çıkan Patrice Evra, taraftarla kavga ettiği için kulüp tarafından sözleşmesi feshedilip gönderilmişti.