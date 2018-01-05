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Patrice Evra bugün İstanbul'a geliyor !

Galatasaray sol bek krizini bugün çözüyor ..Son dakika ortaya iddiaya göre bonservisi elinde bulunan Fransız sol bek Patrice Evra'nın Galatasaray'la sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.

05 Ocak 2018 Cuma 11:22
Patrice Evra bugün İstanbul'a geliyor !

Galatasaray transfer döneminin resmen başlamasıyla ilk bombayı patlatıyor.Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki futbolcunun menaceri Pastorello’yu, transfer görüşmelerini sonlandırmak için İstanbul’a davet etti.

Galatasaray, Fransız yıldız Patrice Evra’ya yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro teklif edecek. . Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve kontrat şartlarında anlaşma sağlanması durumunda bu transferin resmi imzaya dökülmesi bekleniyor.

Marsilya ile bu sezon Fransa Lig 1'de 4 maça çıkan Patrice Evra, taraftarla kavga ettiği için kulüp tarafından sözleşmesi feshedilip gönderilmişti. 

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