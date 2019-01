Paşanın Meleklerinde kupa mesaisi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyespor, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 2'nci tur C Grubu maçlarına ev sahipliği yapacak. Muratpaşa Belediyespor'un mücadele edeceği grupta maçlar, 18- 20 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı 14 puanla puanla 3'üncü sırada tamamlayan Muratpaşa Belediyespor, Türkiye Kupası 2'nci tur maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Mardin Büyükşehir Belediye, Yalıkavak Spor Kulübüyle birlikte C Grubu'nda yer alan Paşanın Melekleri grupta ilk maçında 19 Ocak Cumartesi, Yalıkavak Spor Kulübüyle karşı karşıya gelecek. Paşanın Melekleri, 20 Ocak Pazar ise Mardin Büyükşehir'le karşılaşacak. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak her iki karşılaşmanın başlama saati 17.00. Muratpaşa Belediyesyor, aynı zamanda C Grubu maçlarına da ev sahipliği yapacak. Grupta ilk maç saat 15.00'de Mardin Büyükşehir ve Yalıkavak arasında oynanacak.

