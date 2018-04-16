Paşanın Melekleri şampiyonluk yolunda

ANTALYA, () - KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde Muratpaşa Belediyespor, bu hafta evinde oynadığı Eskişehir Şehir Koleji'ni 41-29'luk skorla geçti.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde bu haftayı kayıpsız geçti. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda Eskişehir Şehir Koleji'ni ağırlayan Paşanın Meleklerinde genç oyuncular maça damgasını vurdu. 19 yaşındaki Döne Gül Bozdoğan 11 golle en çok sayı üreten oyuncu olurken, onu 9 gol kaydeden takımın 20 yaşındaki oyuncusu Cansu Akalın takip etti. Takımın bir diğer genç yıldızı 19 yaşındaki Ecem Birben de 8 gol kaydetti.

Paşanın Melekleri, bu skorla ligin bitimine 3 hafta kala, 2 maçı eksik en yakın rakipleriyle puan farkını 8'e çıkardı. Şampiyonluk türküleri söyleyen Paşanın Melekleri, cuma günü deplasmanda Anadolu Üniversitesi'yle karşı karşıya gelecek.

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