Paşanın Melekleri dolu dizgin

  ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 14'üncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Polatlı Belediyespor'u 44-18 mağlup etti. Polatlı Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Murat Çelik ve Cengiz Ömer...

Paşanın Melekleri dolu dizgin

 

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 14'üncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Polatlı Belediyespor'u 44-18 mağlup etti.

Polatlı Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Murat Çelik ve Cengiz Ömer hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmanın ilk devresinde rakibine karşı üstün oyun sergileyen Paşanın Melekleri devreyi 21-10 önde tamamladı. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Muratpaşa Belediyespor, sahadan 44-18 galip ayrıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın kadro ve planlama anlamında Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyespor hentbolcuları ve teknik ekibi kutladı.

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