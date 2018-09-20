Paşanın Melekleri 2'de 2 yaptı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyespor, Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nin 1'inci hafta erteleme maçında Pazarspor'u 28-17 yendi. Paşanın Melekleri, ilk 2 hafta maçlarının ardından averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig erteleme maçında Pazarspor'la karşılaştı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynayan Paşanın Melekleri, karşılaşmadan 28-17 galip ayrıldı. Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç hakem ikilisinin yönettiği karşılamada Paşanın Melekleri baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Maçın ilk yarısını 15-11 önde kapatan Muratpaşa, 2'nci yarıda farkı 9 sayıya çıkartarak karşılaşmayı tamamladı. Paşanın Meleklerinde bu sezon hentbola yeniden dönen Didem Hoşgör Binboğa, 7 golle maçın en skrorer ismi oldu. Süper Lig'in ilk hafta maçlarında 2 galibiyet alan Paşanın Melekleri, topladığı 4 puan ve 19 artı averajla liderlik koltuğuna oturdu.

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