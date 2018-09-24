Paşa'nın Melekleri sahasında mağlup

ANTALYA, () - TÜRKİYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, sahasında Polatlı Beleidyespor'a 27- 26 yenildi.

Süper Kupa şampiyonluğuyla sezona başlayan Muratpaşa Belediyespor, hafta sonu kendi evinde Polatlı Belediyespor'la karşılaştı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynan, Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisinin yönettiği karşılamanın ilk yarısını 10-11 geride tamamlayan Paşanın Melekleri, 2'nci yarıda farkı 4 sayıya çıkarmasına rağmen karşılaşmadan 26-27 mağlup ayrıldı.

Muratpaşa'da Valeriia Baranik, 3'üncü 2 dakika cezası nedeniyle maçın 43'üncü dakikasında kırmızı kart görürken Sırp kaleci Krıstina Graovac, Cansu Akalın, 6'şar golle maçın en skorer iki oyuncusu Yeliz Özel ve Yasemin Şahin takımda diğer 2 dakika cezası alan oyuncular oldu.

Aynı zamanda Milli Takım antrenörlüğünün yürüten Muratpaşa Belediyepor deneyimli antrenörü Birol Ünsal, maçın ardından yaptığı açıklamada, Polatlı Belediyespor'u kutlayark, ""Ancak maça gelen insanlar, sadece bir hakemin ego tatminini, hentbolun kalesi Muratpaşa'ya nasıl zarar verildiğini izlediler. Sahnede sporcular değil sadece bir hakem vardı. Oda kötü adamı oynuyordu" dedi.

Tüm engellemelere rağmen Muratpaşa'nın Türk hentbolunu savunmaya ve bütün engelleri aşmaya devam edeceğini belirten Ünsal, şunları söyledi:

“Muratpaşa bugünlere kolay gelmemiştir. Biz nice karanlıkları aydınlatmış bir kulübüz. Kadın hentbol tarihimizin altın sayfalarını yazan ilk kulübüz. O hakem arkadaşımız beni yanıltmadı. Atandığı gün oyuncularıma söylediklerimi ispat ettiler. Bütün samimiyeti ve dürüstlüğüyle sahada olan diğer arkadaşıma tavsiyem bu tür olaylara alet olmamasıdır. Hentbolda üretmeye, çalışmaya ve kendi insanımıza güvenmeye devam edeceğiz. Bu tür olaylar ancak bizim hırsımızı perçinler."

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