Paris Grand Slam'da 4 kadın judoka tatamiye çıkacak

İSTANBUL /
2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran Grand Slam müsabakalarının Paris ayağında dört kadın Türk judoka mücadele edecek. Karşılaşmalarda tatamiye çıkacak Milli takım kafilesi bugün havayoluyla Fransa'ya hareket etti. 9-10 Şubat tarihleri arasındaki müsabakalar Accorhotels Arena Salonu'nda yapılacak. Ayrıca organizasyonun sonunda judocular ve Büşra Katipoğlu yine Paris'te 11-14 Şubat'ta yapılacak Ortak Çalışma kampına katılacak.
Grand Slam'da, Ay-yıldızlı judogileri giyecek judocular ve maç programları şöyle:
9 ŞUBAT CUMARTESİ
48 Kg: Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder.
52 Kg: İrem Korkmaz.
57 Kg: Şeyma Özerler.
(FOTOĞRAFLI)