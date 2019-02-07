Paris Grand Slam'da 4 kadın judoka tatamiye çıkacak

İSTANBUL /

2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran Grand Slam müsabakalarının Paris ayağında dört kadın Türk judoka mücadele edecek. Karşılaşmalarda tatamiye çıkacak Milli takım kafilesi bugün havayoluyla Fransa'ya hareket etti. 9-10 Şubat tarihleri arasındaki müsabakalar Accorhotels Arena Salonu'nda yapılacak. Ayrıca organizasyonun sonunda judocular ve Büşra Katipoğlu yine Paris'te 11-14 Şubat'ta yapılacak Ortak Çalışma kampına katılacak.

Grand Slam'da, Ay-yıldızlı judogileri giyecek judocular ve maç programları şöyle:

9 ŞUBAT CUMARTESİ

48 Kg: Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder.

52 Kg: İrem Korkmaz.

57 Kg: Şeyma Özerler.

(FOTOĞRAFLI)