Panayır Gençlik Spor Kulübü’nden Bozbey’e teşekkür

Gürkan DURAL/BURSA,() - BURSA'da Nilüfer Belediyesi’nin malzeme desteğinde bulunduğu Panayır Gençlik Spor Kulübü, Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür plaketi verdi. Başkan Bozbey, “Daha fazla gencimizi spor alanlarında buluşturmak hepimizin hedefi olmalı” dedi.

Nilüfer Belediyesi öncülüğünde amatör spor kulüplerine destek olmak amacıyla kurulan Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Derneği (NASK), amatör spor kulüplerinin yanında olmaya devam ediyor. Amatör spor kulüplerinin gelişmesine büyük destek veren NASK, Panayır Gençlik Spor Kulübü’ne de malzeme desteğinde bulundu. Panayır Gençlik Spor Kulübü, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür etmek amacıyla buluşma gerçekleştirdi. Panayır Gençlik Spor Lokali’nde gerçekleşen buluşmaya, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, NASK Başkanı Atakan Çorbacı, Panayır Mahalle Muhtarı Dursun Kara ile kulübe destek verenler katıldı.

BOZBEY: "AMACIMIZ DESTEKLERİN SPORA EŞİT BİR ŞEKİLDE İLETİLMESİNİ SAĞLAMAK"

Panayır Mahallesi’nde Başkan Mustafa Bozbey, meşaleler ve sloganlar eşliğinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Burada konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her yaştan insanın spor yapmasına olanak sağlayacak alanları ve tesisleri oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Nilüfer’de bulunan amatör spor kulüplerini NASK Derneği çatısı altında bir araya getirdiklerini ifade eden Başkan Bozbey, “Amacımız, desteklerin amatör spora eşit bir şekilde iletilmesini sağlamak. Biz, bunu yaptık ve çok başarılı olduk. Nilüfer’deki kulüpler çok başarılı. Niçin buradaki spor kulübümüz, çocuklarımız ve gençlerimiz de başarılı olmasın. Bunun için destek lazım. Bu desteği verecek olan da yerel yönetimlerdir” dedi.

"SAĞLIKLI BİR YAŞAMA SAHİP OLMAK İÇİN DE BU ALANLAR GEREKLİ"

Nilüfer Belediyesi olarak her mahalleye bir halı saha kazandırdıklarını ifade eden Bozbey, Bursaspor’un şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı adına da stadyum yaptıklarını vurguladı. Bozbey, “Burada yaptığımız katkı, gençlerimizin en azından daha rahat spor yapmalarına olanak sağlayacak bir katkıdır. Sağlıklı bir yaşama sahip olmak için de bu alanlar gerekli. Bu alanlarda spor yapan gençlerimizin Milli Takım’a yükselmesi hatta dünyada isim yapacak duruma gelmesi bizim en büyük arzumuzdur” şeklinde konuştu.

PLAKET VERDİLER

Panayır Gençlik Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Aydın ile Onursal Başkanı Saim Kodalak, Panayır Mahalle Muhtarı Dursun Kara da, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a, NASK Derneği Başkanı Atakan Çorbacı’ya ve diğer destek verenlere teşekkür etti. Muhtar Dursun Kara, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür plaketi de verdi.

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