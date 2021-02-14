Özil 'İstiklal Marşı' Okumadığı İçin Eleştirilmişti: Cumhurbaşkanı Danışmanı 'Çapsızların Sözlerini Dikkate Alma' Dedi

Fenerbahçe’nin yıldız transferi Mesut Özil, Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında Fenerbahçe’de ilk kez ilk 11’deydi. Ancak Mesut’un oyunundan çok maç öncesi İstiklal Marşı’nı söylememesi dikkat çekti. 32 yaşındaki Mesut’un marşı okumaması sosyal medyada tepki görmüştü. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Mesut’u eleştirenlere yanıt verdi…

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’nın paylaşımı

Uçum, "Mesut Özil iyi ki tüm değerlerinle geldin. Bu güzel Ülke’ye en güzel aidiyetinle geldin. Avrupa’da yaşadığın ötekileştirmeye karşı aldığın muhteşem tutumla geldin. Çapsızların, bu Ülke’ye ait olmayanların sözlerini dikkate alma. Bu Ülke seni bağrına bastı, gerisini hiç önemseme.” ifadelerini kullandı.