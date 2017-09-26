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Özge Ulusoy , Arda Turan ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu !

Arda Turan ile aşk yaşıyor iddiaları gündeme bomba gibi düşerken Özge Ulusoy , Murat Boz konserinde görüntülendi.Ulusoy , konser sonrası gazetecileri karşısında görünce şaşkına döndü.

26 Eylül 2017 Salı 15:09
Özge Ulusoy , Arda Turan ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu !

Geçen akşam Murat Boz konserinde objektiflere yakalanan Özge Ulusoy, kendisine yöneltilen Arda Turan, sorularına cevap  vermedi. Muhabirlerin ısrarına teslim olan Özge Ulusoy, sadece “Konuşmayacağım” diyerek konuyu geçiştirdi. İddiaları inkâr etmeyen Özge Ulusoy, kafalarda soru işareti bıraktı.

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