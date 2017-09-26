Özge Ulusoy , Arda Turan ile aşk yaşadığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu !

Geçen akşam Murat Boz konserinde objektiflere yakalanan Özge Ulusoy, kendisine yöneltilen Arda Turan, sorularına cevap vermedi. Muhabirlerin ısrarına teslim olan Özge Ulusoy, sadece “Konuşmayacağım” diyerek konuyu geçiştirdi. İddiaları inkâr etmeyen Özge Ulusoy, kafalarda soru işareti bıraktı.