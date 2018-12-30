(ÖZEL) Yasemin Adar: "Olimpiyat madalyasını alarak ilki başarmak istiyorum"

"Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmem gerekiyor"

"Örnek olabilmek için gençlerle birlikte antrenman yapıyorum"

Buse Nur ARSLANOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,()

Dünya ikincisi milli güreşçi Yasemin Adar, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Adar, "Kadın güreşi olarak 2016 yılından itibaren çıkış yaşayan bir branş haline geldik. İlk başarımız Rio Olimpiyatları'na 5 sporcuyla katılmak olmuştu. Ardından, Avrupa ve dünya şampiyonlukları geldi. Öyle bir hale geldi ki artık kadın güreşinde gençlerimiz de her kategorimiz başarı kazanmaya başladı" dedi.

Son senelerde üst üste gelen başarıların altında kendilerine güvenmelerinin olduğunu belirten Adar, "Biz daha önceleri kendimize çok fazla güvenmiyormuşuz sadece. Federasyonumuz sayesinde yurt dışında ikili kamplara gittiğimizde, onlardan daha çok çalıştığımızı ve daha iyi olduğumuzu fark edebildik. Birçok yabancı sporcuyu yenebileceğimizi o zaman gördük Ve 2016'dan itibaren de bir başarı ivmesi devam ediyor. İnşallah 2020 Olimpiyatları'nda da kadın güreşi adına daha önce elde edilmemiş olan olimpiyat madalyasını alarak sürdürmek istiyorum. Zorlu bir süreç beni bekliyor, üzerimde çok büyük bir yük var ve bunların da farkındayım. Ama çok güzel bir kadromuz var. Ekibimizle beraber herkes kendi sorumluluğunu yerine getirerek ilerlemeye devam ediyor. Tamamen bir ekip işi. Zaten takım olarak da bir aile gibiyiz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA İLK 6'YA GİRMEM GEREKİYOR"

2020 Tokyo Olimpiyatları için Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmesi gerektiğini belirten Yasemin Adar, çalışmalarını disiplinli bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. Adar, "Çok zorlu bir süreç. Bizim her yıl mutlaka müsabakalarımız oluyor. Yılda 2 ya da 3 defa. 2019'da ise 3 tane önemli müsabakam var. Bunların 1'i Avrupa Şampiyonası'nda, 1'i Avrupa Oyunları'nda, 1'i de Dünya Şampiyonası'nda. Dünya Şampiyonası benim için çok daha önemli çünkü bu turnuvadan yeterli puanı toplayabilirsek 2020 Tokya Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacağız ve kota alacağız. O yüzden ilk 6'ya girmem gerekiyor. Disiplinli bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum" açıklamasında bulundu.

"ÖRNEK OLABİLMEK İÇİN GENÇLERLE BİRLİKTE ANTRENMAN YAPIYORUM"

Altyapıda bulunan güreşçilere örnek olabilmek adına onlarla birlikte antrenman yaptığını dile getiren Yasemin Adar, "Edirne'de ilk kez bakanlığımız adına bir olimpiyat hazırlık merkezi kuruldu, biz buna TOHUM diyoruz. Güreş branşına ait. Genellikle benden daha küçük olan genç kızlarımız var bu merkezde. Biraz daha fazla örnek olabilmek için onlarla birlikte antrenman yapıyorum. 'Ben de sizin yaptığınız antrenmanları yaparak şampiyon oldum' mesajını vermek istiyorum. Onlar da bu mesajı yeterince alıyorlar sanırım çünkü çok başarılı olmaya başladılar. Gençlerde olsun, yıldızlarda olsun beni örnek alıyorlar farkındayım. İnşallah bu da böyle devam eder" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yasemin Adar'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)